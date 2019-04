LDC : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 141 euros sur LDC après un chiffre d'affaires annuel (exercice clos fin février) légèrement supérieur à ses attentes. Dans ce cadre note l'analyste, le groupe a relevé à la hausse ses perspectives de rentabilité. Le bureau d'études souligne que LDC prouve encore sa capacité à faire des hausses de prix à ses clients. Le contexte des matières premières devrait être un peu plus favorable pour l'exercice prochain alors que les prix des intrants sont globalement restés stables sur le second semestre.