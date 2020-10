Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 102 euros sur LDC après la publication d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020/2021 globalement en ligne, marqué notamment par la résilience de l'activité en volaille en France et en traiteur. Globalement et par manque de visibilité, le broker maintient ses estimations annuelles inchangées à ce stade.