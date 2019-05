LDC : Oddo BHF a relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 120 à 122 euros sur LDC, tout en réitérant sa recommandation Neutre après la publication de résultats annuels jugés solides. Le broker a relevé ses prévisions de bénéfice par action, et par conséquent d'objectif de cours en raison d'une imposition sur les sociétés moins lourde que prévu (taux de 21% contre 25% un an plus tôt). En revanche, le bureau d'études a réduit sa prévision de résultat opérationnel courant 2019/20 de 3% à 203 millions d'euros (+7%). Il reste un peu au-dessus de la guidance, jugée prudente.Selon l'analyste, les incertitudes pour 2019/20 persistent notamment sur l'évolution des coûts et matières premières (pour le traiteur) et la pression concurrentielle en Europe pour le canard notamment. Oddo BHF juge enfin que la valorisation est correcte, le titre se traite quasiment en ligne avec son historique.