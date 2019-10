LDC : Oddo BHF reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 122 euros sur LDC après le projet de reprise de la société Luché Tradition Volailles auprès de Casino. Le broker note qu'il s'agit d‘une petite acquisition avec un prix payé entre 10 et 15 millions d'euros. Le bureau d'études pense qu'avec cette acquisition LDC accroit surtout sa capacité de production de produits élaborés de volaille.Le groupe compte investir pour adapter le site à la production de produits élaborés crus à destination de la GMS (Grande et moyenne surface) de la RHD (restauration hors Domicile), un canal de distribution dynamique, porté par une demande " 100% origine France ".Le bureau d'études reste relativement prudent sur le titre à court terme. Le retrait de l'activité GMS en France devrait pénaliser la rentabilité au premier semestre alors que les revalorisations tarifaires ne compensent pas totalement l'inflation des coûts.Toutefois Oddo BHF estime qu'au second semestre, le groupe devrait profiter d'un meilleur environnement matières premières et d'une base de comparaison plus favorable. Les ventes festives avaient été pénalisées l'année dernière par le mouvement social en France (les gilets jaunes).