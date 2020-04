LDC : Portzamparc reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Portzamparc a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 154 euros sur LDC dans la foulée de la publication d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur à son attente au quatrième trimestre. Le broker retient que l'impact du coronavirus, légèrement positif entre la hausse de la GMS (Grande et moyenne surface) et la baisse de la RHD (restauration collective et commerciale), au début de la crise, semble être désormais légèrement négatif.