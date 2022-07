LDC : chiffre d'affaires en hausse de 12,2 % au premier trimestre 2022-2023

Le groupe LDC a annoncé, au titre de son premier trimestre 2022-2023, un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros, soit une hausse de 12,2 % en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires sur le pôle Volaille hors amont s'élève à 899,7 millions d'euros contre 812,5 millions d'euros, de mars à fin mai 2022. " L'intégration des activités Ronsard en France (en avril 2021) et Capestone au Pays de Galles a permis de limiter le recul des volumes malgré l'impact de l'épidémie d'influenza aviaire sur le début de l'exercice", a fait savoir le groupe agroalimentaire spécialisé dans les volailles.



Le groupe LDC annonce par ailleurs l'entrée en négociation exclusive avec le Groupe Avril en vue de l'acquisition du fonds de commerce de Matines, l'une des marques leader du marché des œufs de consommation (250 millions d’œufs vendus en 2021 avec un chiffre d'affaires d'environ 43 millions d'euros).



S'agissant de ses perspectives, LDC explique que pour les pôles Volaille et Traiteur, le niveau de résultat de l'exercice restera conditionné par l'issue des négociations tarifaires engagées, l'évolution des conditions de marché et la sortie de l'influenza aviaire.



Sur le pôle International, le spécialiste de la volaille confirme des perspectives favorables avec toujours une bonne visibilité sur les performances à venir.



Les résultats du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022-2023 seront dévoilés le 6 octobre prochain après Bourse.



Comme déjà annoncé, les objectifs de résultats pour l'exercice 2022-2023 seront présentés à l'occasion de la publication des prochains résultats semestriels en novembre.