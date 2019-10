LDC confirme son objectif annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LDC abandonne 0,9% à 111,50 euros en dépit de la publication d'un chiffre d'affaires semestriel en progression et la confirmation prudente de son objectif annuel. Malgré l'activité en retrait en GMS (grande et moyenne surfaces), le spécialiste de la volaille et des plats préparés a maintenu son objectif de résultat opérationnel courant de 200 millions pour l'exercice 2019-2020. Il a toutefois conditionné cet objectif à la réussite des fêtes de fin d'année et au maintien d'une bonne dynamique à l'International et sur le Traiteur.Le chiffre d'affaires consolidé de LDC du premier semestre, clos fin août, de l'exercice 2019-2020 s'élève à 2,105 milliards d'euros, en progression de 8,4%. La croissance de l'activité concerne tous les pôles du groupe. A périmètre identique, les revenus ont augmenté de 3,9% à 2,018 milliards d'euros. Les volumes vendus ont progressé de 7,9% à périmètre actuel et de 1,2% à périmètre identique.Sur le deuxième trimestre, le groupe enregistre une progression de ses ventes de 8,5% et des volumes commercialisés de 8%. A périmètre identique, les ventes progressent de 4,1% en valeur et de 2,0% en volumes.Le chiffre d'affaires semestriel du pôle Volaille France est de 1,6145 milliard, en progression de 5,7% (+2,9% à périmètre identique) avec des tonnages commercialisés en hausse de +3,4% illustrant l'accélération des ventes grâce notamment aux acquisitions, dans une moindre mesure aux effets des revalorisations tarifaires et à la dynamique sur les produits élaborés.Le recul des volumes à périmètre identique (-1,2%) s'explique à la fois par une activité en retrait en GMS et par un léger repli des gammes été en relation avec une météo peu favorable. Sur les circuits RHD et Industries, la croissance est au rendez-vous avec un chiffre de d'affaires qui progresse de plus de 10% confirmant la pertinence de la stratégie de reconquête des importations.Sur le semestre, le groupe affiche une hausse de son chiffre d'affaires à l'International de 51,2% à 191,8 millions (+46,8% en volumes).Enfin, les ventes du pôle traiteur s'élèvent à 298,2 millions (+3,7%) avec des volumes vendus en hausse de 1,7%.