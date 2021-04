LDC : LCM abaisse son objectif de cours

LCM a abaissé son objectif de cours sur LDC de 131 à 124 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat après la publication d'un chiffre d’affaires annuel parfaitement en ligne avec ses attentes. Comme attendu note le broker, le groupe s'est montré prudent sur le prochain exercice. En effet, les prix des matières premières continuent leur hausse. Le bureau d'études observe de son côté une hausse de 27% en mars 2021 vs mars 2020 et de 3% vs le mois de février 2021. Le groupe indique qu'il devra aller chercher de nouvelles hausses tarifaires afin de compenser ces hausses de prix.



L'analyste opte de son côté pour un scénario un peu plus prudent sur l'exercice 2021/22 avec des BPA révisés en baisse de 7%. Pour autant, il estime que le groupe pourrait être capable d'obtenir ces compensations tarifaires comme il a su le faire dans le passé.