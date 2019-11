LDC pénalisé par des perspectives plus prudentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LDC cède 4,74% à 110 euros pénalisé par les doutes sur sa capacité à atteindre ses objectifs annuels. Dans le sillage de résultats semestriels en repli, le volailler a prévenu que son objectif annuel de 200 millions d'euros de résultat opérationnel courant fixé en début d'exercice, bien qu'aujourd'hui ambitieux, reste atteignable. Son atteinte dépendra toutefois, et plus que jamais, de la réussite des fêtes de fin d'année.LDC a réalisé au premier semestre 2019/2020 un résultat net part du groupe en repli de 4% à 65,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 3% à 88,4 millions, faisant ressortir une marge de 4,2% contre 4,7% au premier semestre 2018/2019. L'excédent brut d'exploitation a grimpé de 7,4% à 163,2 millions. La marge s'établit à 7,8% stable sur un an. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,4% à 2,105 milliards.Le chiffre d'affaires semestriel du pôle Volaille France est de 1,6145 milliard, en progression de 5,7% (+2,9% à périmètre identique) avec des tonnages commercialisés en hausse de +3,4% illustrant l'accélération des ventes grâce notamment aux acquisitions, dans une moindre mesure aux effets des revalorisations tarifaires et à la dynamique sur les produits élaborés.Le recul des volumes à périmètre identique (-1,2%) s'explique à la fois par une activité en retrait en GMS et par un léger repli des gammes été en relation avec une météo peu favorable. Sur les circuits RHD et Industries, la croissance est au rendez-vous avec un chiffre de d'affaires qui progresse de plus de 10% confirmant la pertinence de la stratégie de reconquête des importations.Concernant ses perspectives, le groupe indique que, dans la Volaille, le second semestre devrait s'inscrire dans le prolongement du premier avec toujours une faible visibilité en GMS et une dynamique soutenue en RHD.Les relais de croissance du groupe (International et Traiteur) continueront d'afficher une performance solide.