LDC réaffirme son objectif de résultat opérationnel courant annuel

Le chiffre d'affaires consolidé de LDC du premier semestre, clos fin août, de l'exercice 2019-2020 s'élève à 2,105 milliards d'euros, en progression de 8,4%. La croissance de l'activité concerne tous les pôles du Groupe. A périmètre identique, les revenus ont augmenté de 3,9% à 2,018 milliards d'euros. Les volumes vendus ont progressé de 7,9% à périmètre actuel et de 1,2% à périmètre identique.Malgré l'activité en retrait en GMS (grande et moyenne surfaces), le spécialiste de la volaille et des plats préparés maintient son objectif de résultat opérationnel courant de 200 millions pour l'exercice 2019-2020, toutefois conditionné par la réussite des fêtes de fin d'année et le maintien d'une bonne dynamique à l'International et sur le Traiteur.