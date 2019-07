LDC signe un bon début d'exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LDC progresse de plus de 3% à 114 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Sur les trois premiers mois de son exercice 2019/2020, le spécialiste de la volaille et des plats préparés (avec la marque Marie) a dégagé un un chiffre d’affaires de 1,062 milliard d’euros en progression de 8,2 %. La croissance de l’activité concerne tous les pôles du groupe. A périmètre identique, le chiffre d’affaires augmente de 3,7 % à 1,018 milliard d’euros. Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,8 % (+0,4 % à périmètre identique).Le pôle Volaille France affiche notamment un chiffre d'affaires de 808 millions en progression de 5,6 % (+2,7 % à périmètre identique) avec des tonnages commercialisés en hausse de +2,8% illustrant l'accélération des ventes en valeur grâce notamment aux acquisitions et aux effets des revalorisations tarifaires fin 2018.Le recul des volumes à périmètre identique (-2,4 %) s'explique principalement par un mauvais démarrage de la gamme été lié aux conditions météorologiques peu favorables et par les ventes en retrait en GMS.L'activité des oeufs de consommation est toujours aussi dynamique, portée par la demande des consommateurs en produits label et plein air.LDC a part ailleurs annoncé l'acquisition de la société Kiplama, importateur et distributeur de spécialités françaises de volaille à destination du Benelux.En 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros associé à un Ebitda légèrement supérieur à un million d'euros.Les approvisionnements de la société proviennent déjà à 40 % de LDC. Avec cette acquisition, le groupe français bénéficie d'une nouvelle base de développement sur ce territoire.