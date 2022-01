LDC : solide trimestre malgré l'inflation

LDC cède 0,4% à 98 euros dans des volumes, comme toujours, très réduits. Le flottant représente 15,58% du capital d'un groupe largement contrôlé par les familles Lambert (40,35%) et Chancereul (17,77%). Le champion français de la volaille (Loué, Le Gaulois, Maître Coq) et propriétaire du traiteur Mairie a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre clos fin novembre de bonne facture. La société a, une nouvelle fois, réussi à répercuter les hausses des prix des matières premières. Elle a également profité de la réouverture des restaurants et du rachat de son concurrent Ronsard.



Les ventes du troisième trimestre affichent ainsi une progression de 15,7% en valeur à 1,3 milliard d'euros et de 7,5% en volumes. Ces performances dépassent les attentes de Midcap Partners qui tablait sur +12% en valeur.



A périmètre identique et taux de change constant, la progression est de 12,5% en valeur et de 3,5% en volumes. Le broker prévoyait une hausse de seulement 8,3% en valeur.



Pour autant, observe l’intermédiaire, cette bonne publication ne permet pas au groupe d'afficher des perspectives plus optimistes alors que l'inflation des matières premières se poursuit.



Le groupe est entré de nouveau en négociation avec ses clients et n'a obtenu qu'une partie des hausses demandées. L'objectif de résultat opérationnel courant de 200 millions d'euros reste donc conditionné à ces discussions.



De son côté, Midcap Partners pense que le groupe est prudent et que les 200 millions de résultat opérationnel courant devraient être atteints voir dépassés.



Le courtier rappelle également que le mois de décembre est important pour le groupe (et sera comptabilisé au quatrième trimestre, de décembre à février) avec une des effets calendaires plutôt favorables cette année. Le groupe signale que l'activité des fêtes de fin d'année est conforme à ses attentes.



Au final, il juge que le titre reste très largement sous valorisé.