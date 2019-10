LDLC : naming de l'équipe féminine de l'ASVEL

02/10/2019 | 18:10

Le groupe LDLC annonce ce mercredi le naming de l'équipe féminine de basket de Lyon ASVEL, laquelle devient donc LDLC ASVEL féminin.



'Ce partenariat est l'alliance de deux entrepreneurs nés, dont l'audace et la passion sont les moteurs. Les deux Présidents ne cessent de se réinventer, et de parier sur l'avenir tout en insufflant au sein de leurs équipes l'ambition et le plaisir de toujours aller plus loin. Un respect et une admiration mutuels qui s'unissent dans la volonté de développer le basket français, avec aujourd'hui une attention particulière pour le basket au féminin', explique le groupe LDLC.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.