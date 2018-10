LE 6 NOVEMBRE, MERCIALYS INAUGURE CAP SACRE-CŒUR, LE DEUXIEME PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DE L’OCEAN INDIEN

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) finalise l’extension majeure de son centre commercial Cap Sacré-Cœur, au sein de la commune du Port, dont l’inauguration aura lieu le 6 novembre prochain. Ce projet est commercialisé à 100%, démontrant l’attractivité du site pour des enseignes nationales et internationales diversifiées. Cap Sacré-Cœur représentera désormais une destination shopping majeure sur l’Ile de La Réunion et déploiera également une plateforme digitale renouvelée au service de ses visiteurs.

Situé au Nord-Ouest de l’île de La Réunion, le centre commercial Cap Sacré-Cœur bénéficie d’une localisation idéale, au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants en forte croissance démographique. Au cœur d’un réseau de transport dense, l’ancrage fort de ce site a été encore amélioré par la rénovation de l’ensemble de ses façades sous une identité forte transverse aux autres centres commerciaux de Mercialys.

UNE NOUVELLE IDENTITE ET UN UNIVERS TOTALEMENT REPENSÉ POUR UN CENTRE OFFRANT UNE EXPERIENCE SHOPPING UNIQUE DANS SON TERRITOIRE

En effet, la toute nouvelle identité du centre, qui vient d’être révélée sur les réseaux sociaux, s’appuie sur les codes graphiques de G La Galerie tout en se démarquant par son adaptation locale. Au-delà de la construction de l’extension, Mercialys modernise l’ensemble du centre commercial historique, au travers de nouveaux espaces de vie et d’animations culturelles, de cheminements piétons repensés, d’un parking rénové et agrandi et de la construction d’un parking silo végétalisé de 550 places.

Cap Sacré-Cœur bénéficiera d’un éco-système digital puissant visant à la fois à améliorer la visibilité du site dans une optique multi-canale, mais également à simplifier la préparation et la visite des clients. Ainsi, les actualités et animations du centre commercial seront relayées sur les réseaux sociaux, via les outils spécifiques du site (site internet et application dédiée), mais également au travers d’un dispositif d’écrans digitaux intérieurs et du plus grand écran digital extérieur de l’île.

Par ailleurs, Cap Sacré-Cœur est le premier centre de l’île à lancer son programme de fidélité complétement dématérialisé, Club CAP Gagnant, permettant de récompenser les visites et achats des clients (dotations, cadeaux, offres et services exclusifs, invitations…). Les équipes du centre ont également concocté un programme d’animations tout au long de l’année et pendant les temps forts pour faire de Cap Sacré-Cœur une destination de shopping et de loisirs unique pour La Réunion.

UN SUCCES AUPRES DES ENSEIGNES SYNONYME D’ATTRACTIVITE ET DE NOUVEAUTE

Cette extension de 9 200 m2, qui ouvre le 6 novembre, accueillera 45 nouveaux magasins, dont 5 moyennes surfaces, la commercialisation étant d’ores et déjà totalement finalisée. C’est un mix marchand inédit que s’apprêtent à découvrir les réunionnais et visiteurs de l’île. Ainsi, Cap Sacré-Cœur accueille dans sa nouvelle configuration plus d’une quarantaine d’enseignes nationales et internationales: les marques suisses Nespresso et Tally Weijl (prêt-à-porter), l’enseigne polonaise Inglot cosmetics, les marques turques Flormar (cosmétiques) et Koton* (prêt-à-porter), les espagnols Muy Mucho* (décoration) et Springfield (prêt-à-porter), les danois Jack & Jones, Vero Moda et Pandora, les américains MAC* et Levi’s*, l’enseigne portugaise Parfois et également, Bonobo*, Undiz, Rouge Gorge*, American Vintage*, Palais des Thés, ID kids*, La Fée Maraboutée*, Courir et Columbus Café*.

Courant 2019, l’expansion du centre Cap Sacré-Cœur en tant que destination shopping se poursuivra avec l’ouverture d’un food court, d’un village de restauration extérieur et d’un retail park, représentant 5 300 m2 de surface locative supplémentaire. A ce titre, Cap Sacré-Cœur deviendra le deuxième plus grand centre commercial de l’océan Indien, avec plus de 100 boutiques et restaurants, 7 moyennes surfaces sur 42 500 m2 de surface locative.

*première implantation sur l’île de La Réunion

* * *

