Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques clôturent un premier semestre mouvementé ce vendredi, les investisseurs se préparant à une série de données économiques de premier plan, en particulier en provenance de Chine et du Japon, et digérant une nouvelle hausse des attentes en matière de taux d'intérêt mondiaux.

Les rapports sur l'indice des directeurs d'achat en Chine donneront un premier aperçu de la manière dont les secteurs de l'industrie et des services de la plus grande économie de la région se sont comportés en juin, tandis que l'inflation à Tokyo devrait être la plus importante d'un lot d'indicateurs en provenance du Japon, qui comprend également le chômage et la production industrielle.

En Corée du Sud, la quatrième économie d'Asie, les ventes au détail, la production industrielle et la croissance du secteur des services pour le mois de mai sont les principaux indicateurs publiés.

Les indices PMI chinois feront l'objet d'une attention particulière. La contraction de l'activité manufacturière est compensée par l'expansion des services, mais la croissance globale est faible et les autorités sont pressées d'intervenir par des mesures de relance monétaire ou budgétaire substantielles. Ou les deux.

Le yuan est à son plus bas niveau depuis sept mois et se rapproche d'un nouveau creux de 15 ans par rapport au dollar, les échanges commerciaux avec le reste du monde sont en baisse, l'inflation s'évapore et les prévisions de croissance sont revues à la baisse.

L'indicateur le plus important pour le Japon est l'inflation à la consommation à Tokyo, à l'exclusion des prix des aliments frais, pour le mois de juin, et ce que cela pourrait signifier pour la politique monétaire. Les économistes prévoient une augmentation du taux annuel de 3,2 % à 3,3 %.

La Banque du Japon, comme son homologue chinoise, nage à contre-courant de la politique mondiale de resserrement, raison principale pour laquelle le yen est également à son plus bas niveau depuis sept mois par rapport au dollar et alimente les spéculations sur l'intervention de la BOJ.

En fait, le yen est proche de son plus bas niveau depuis 50 ans sur la base du taux de change effectif réel. Selon Goldman Sachs, les conditions financières au Japon n'ont jamais été aussi souples depuis 1997, les actions se situant à leur plus haut niveau depuis 33 ans et les taux de base étant toujours négatifs.

L'indice des conditions financières des marchés émergents de Goldman Sachs est le plus bas depuis 16 mois, ce qui contraste avec les économies développées où les taux, les rendements obligataires et les coûts d'emprunt de toutes sortes sont en forte hausse.

Le rendement américain à deux ans a bondi de 15 points de base jeudi, sa plus forte hausse en un mois, et les traders évaluent maintenant au moins une autre hausse de taux d'un quart de point cette année. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué cette semaine qu'il pensait que deux hausses seraient effectuées.

La bonne nouvelle, c'est que les attentes en matière de taux sont revues à la hausse parce que l'économie est forte. Les données américaines de jeudi étaient clairement positives - une forte révision à la hausse de la croissance du PIB au premier trimestre et la plus forte baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage depuis 2021 indiquent qu'il n'y aura pas d'atterrissage, et encore moins un "atterrissage en douceur

Mais la croissance et les bénéfices en pâtiront à un moment ou à un autre. Jeudi, la courbe des taux d'intérêt américains s'est encore inversée pour s'approcher à quelques points de base du niveau le plus bas depuis 40 ans atteint en mars. C'est le signe que les investisseurs pensent que quelque chose, quelque part, à un moment donné, va "casser".

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PMI chinois (juin)

- Japon - Inflation à Tokyo (juin)

- Inflation américaine PCE (mai)