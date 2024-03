Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une série de données économiques chinoises de premier plan lancent les marchés asiatiques ce lundi, avec un sentiment assez fragile après le vacillement du marché mondial de la semaine dernière et alors que les investisseurs se préparent aux décisions politiques américaines et japonaises plus tard dans la semaine.

Les marchés boursiers asiatiques sont sur la défensive. La chute de 1,4 % de l'indice MSCI Asie hors Japon vendredi - sa plus forte depuis janvier - a marqué sa plus forte perte hebdomadaire en deux mois, tandis que le Nikkei 225 du Japon a perdu 2,5 %, soit sa plus forte perte hebdomadaire de l'année.

La forte remontée des rendements obligataires américains pèse sur l'appétit pour le risque et a probablement été le principal catalyseur de la chute des actions mondiales la semaine dernière.

L'indice ICE BofA U.S. Treasuries a chuté tous les jours de la semaine dernière, enregistrant ainsi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois d'août et la plus importante depuis le mois d'octobre. Le rendement à deux ans a augmenté de 24 points de base, ce qui équivaut presque à une hausse de taux d'un quart de point.

Le calendrier de l'Asie et du Pacifique cette semaine est rempli de données économiques extrêmement importantes et de réunions de politique des banques centrales, en particulier la réunion de deux jours de la Banque du Japon qui commence lundi.

On s'attend à ce que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007, mettant fin à huit années de "politique de taux d'intérêt négatifs" (NIRP).

Les plus grandes entreprises japonaises ont accepté d'augmenter les salaires de 5,28 % pour 2024, les plus fortes hausses de salaire en 33 ans, a déclaré le plus grand groupe syndical du pays vendredi, renforçant l'idée que les décideurs politiques prendront leur décision historique mardi.

Des sources ont également déclaré à Reuters que la BOJ donnera des indications sur la quantité d'obligations d'État qu'elle achètera lorsqu'elle mettra fin au NIRP et au contrôle de la courbe des rendements (YCC), afin d'éviter de perturber le marché.

Les décisions politiques des banques centrales de Chine, d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan sont également attendues cette semaine, tout comme les chiffres de l'inflation au Japon et le rapport sur le PIB du quatrième trimestre en Nouvelle-Zélande.

La semaine commence lundi avec quatre indicateurs clés en Chine : les investissements des entreprises, les ventes au détail, la production industrielle et le chômage.

Des signes de reprise sont progressivement visibles en Chine. Certains signes montrent que les capitaux ne sont plus évacués du pays, que les actions se sont redressées et que certaines données économiques s'améliorent - l'indice des surprises économiques de la Chine est le plus élevé depuis le mois d'octobre.

Mais le chemin de la reprise sera long et semé d'embûches. Les chiffres de la semaine dernière ont montré que les prix de l'immobilier ont chuté à leur rythme annuel le plus rapide depuis plus d'un an et que la croissance des nouveaux prêts bancaires est tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré.

Les chiffres de lundi devraient montrer que la croissance des investissements des entreprises en février est passée à 3,2 %, que la croissance de la production industrielle a ralenti à 5,0 % et que les ventes au détail ont également ralenti à 5,2 % par rapport au mois précédent. Il s'agit dans tous les cas de mesures en glissement annuel.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Données chinoises "dumping" (février)

- Commandes de machines au Japon (janvier)

- Commerce avec la Malaisie (février)