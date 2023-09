Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les taux d'intérêt mondiaux sont à l'ordre du jour pour l'Asie ce jeudi. Trois décisions de politique monétaire en Asie et un appel équilibré de la Banque d'Angleterre donneront aux marchés asiatiques leur orientation, alors que les investisseurs digèrent la décision de politique de la Réserve fédérale, les prévisions révisées et les orientations de mercredi. Les banques centrales d'Indonésie, des Philippines et de Taïwan devraient toutes maintenir leurs taux directeurs à 5,75 %, 6,25 % et 1,88 %, respectivement, de sorte que les investisseurs se tourneront vers les déclarations de politique générale pour obtenir des indices sur les mouvements à venir.

La chute surprise de l'inflation au Royaume-Uni le mois dernier met la décision de la BoE sur le fil du rasoir - Goldman Sachs, Deutsche et Nomura ont tous modifié leurs prévisions pour la BoE - et le recul des attentes en matière de hausse des taux a contribué à la chute des rendements obligataires mondiaux plus tôt dans la journée de mercredi.

Mais c'était avant la Fed. Les révisions à la hausse des prévisions de taux médians des décideurs politiques américains pour les deux prochaines années ont fait basculer les marchés dans l'autre sens : le dollar a fortement rebondi, les rendements du Trésor américain ont atteint de nouveaux sommets pluriannuels, la courbe des taux s'est aplatie et les actions se sont effondrées. Le pétrole brut américain a chuté de 1 %, sa plus forte baisse en un mois - un soulagement pour les investisseurs, qui noteront également que c'est la première fois en un mois que le pétrole a chuté deux jours d'affilée.

Pour les marchés asiatiques, l'une des conséquences les plus importantes des révisions de la Fed est la hausse du dollar, notamment par rapport au yen. Le dollar a atteint son plus haut niveau en 11 mois, au-dessus de 148 yens, ce que les responsables politiques japonais surveilleront de près.

La Banque du Japon se réunit vendredi et un nombre croissant d'analystes s'attendaient déjà à un signal indiquant que la politique ultra-libre prendrait bientôt fin. Une nouvelle baisse du taux de change pourrait renforcer ces attentes. En outre, le fait que le yen s'enfonce dans la zone qui a entraîné une intervention record des autorités japonaises à la fin de l'année dernière pour acheter des yens ne peut qu'intensifier les spéculations sur la possibilité d'une répétition de cette situation. À cet égard, il convient de noter que l'intervention du Japon le 22 septembre de l'année dernière a eu lieu un jour après la décision du FOMC et la révision des prévisions. La foudre frappera-t-elle deux fois ?

Le calendrier économique régional de l'Asie et du Pacifique de jeudi comprend également les données du PIB du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande - qui devrait rebondir à +0,5 % sur une base trimestrielle et presque diminuer de moitié à 1,2 % sur une base annuelle, selon un sondage Reuters - et l'inflation de Hong Kong pour le mois d'août.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Réunion de la banque centrale d'Indonésie

- Réunion de la banque centrale des Philippines

- Décision de la Banque d'Angleterre