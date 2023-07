Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques s'apprêtent à terminer la semaine en trombe vendredi, car une nouvelle hausse des rendements obligataires américains et la perspective de voir les taux d'intérêt maintenus à un niveau élevé plus longtemps ont déclenché des vagues d'ordres de vente dans toutes les catégories d'actifs jeudi. Les investisseurs sont à nouveau confrontés à la perspective de coûts d'emprunt élevés à la suite de la publication de données exceptionnelles sur l'emploi dans le secteur privé américain. Le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles pour le mois de juin pourrait confirmer les perspectives optimistes pour les taux et les rendements américains.

Le rendement à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007, et le rendement à dix ans est repassé au-dessus de 4,00 %.

L'indice MSCI World a enregistré jeudi sa plus forte baisse depuis avril, tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan a connu sa plus forte baisse depuis février et sa deuxième plus forte baisse de l'année. Vendredi, l'Asie fournira quelques données économiques, notamment les derniers chiffres sur le commerce sud-coréen et les dépenses et la consommation des ménages japonais. Mais tous les regards seront tournés vers les marchés obligataires américains et la Chine. La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, est arrivée à Pékin pour une visite de quatre jours, alors que les tensions commerciales entre les deux superpuissances économiques s'exacerbent. Les attentes des deux côtés quant à un dégel des relations glaciales sont faibles.

Mme Yellen a déclaré sur Twitter que ce voyage était "une occasion de communiquer et d'éviter les erreurs de communication ou les malentendus", mais il se peut que ce soit tout ce que l'on obtienne. Les investisseurs ne s'attendent certainement pas à beaucoup plus.

La morosité des investisseurs à l'égard de l'économie et du marché chinois s'est encore aggravée après qu'un rapport négatif de Goldman Sachs sur les banques chinoises a déclenché, mercredi, une chute généralisée des valeurs bancaires cotées à Hong Kong.

Goldman Sachs a revu à la baisse la notation de certaines grandes banques chinoises en raison des inquiétudes liées à la dette publique, ce qui a aggravé les craintes concernant un secteur qui souffre déjà d'un marché de l'immobilier en perte de vitesse et d'une croissance économique atone.

L'indice Hang Seng Mainland Banks Index a chuté de 6,4 % jeudi pour atteindre son plus bas niveau de l'année, sa plus forte baisse en une journée depuis février 2018. Il a perdu près de 10 % cette semaine, et est également en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de cinq ans.

Voici les principaux développements qui pourraient donner plus d'orientation aux marchés vendredi :

- Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, en Chine.

- Dépenses des ménages au Japon (mai)

- Compte courant de la Corée du Sud (mai)