Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'Asie reprend son rythme de croisière jeudi, après la fermeture de nombreux marchés pour le congé du 1er mai. Les prévisions de la Fed américaine, l'envolée du yen et les indices PMI de l'industrie manufacturière à travers le continent sont autant de signaux potentiels pour les marchés.

Le calendrier économique de l'Asie est chargé ce jeudi, avec notamment : les indices PMI manufacturiers de sept pays, l'inflation des consommateurs en Corée du Sud et en Indonésie, le PIB du premier trimestre de Hong Kong, les chiffres du commerce australien et la confiance des consommateurs au Japon.

Les mouvements dans les échanges américains de mercredi donneront probablement le ton du marché en début de journée - Wall Street s'est emballée, les rendements ont chuté et le dollar a baissé après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une hausse des taux d'intérêt était "improbable", et que son scénario de base est toujours celui d'un ralentissement de l'inflation, ouvrant la voie à une baisse des taux d'intérêt. Cette déclaration est intervenue après que la Fed a annoncé une réduction plus agressive que prévu de son programme de resserrement quantitatif. Dans l'ensemble, le signal global était dovish.

Les bons du Trésor et le dollar ont joué le jeu, mais pas Wall Street : les actions ont bondi de 1,5 % à la suite des commentaires de M. Powell, avant que le S&P 500 et le Nasdaq ne clôturent dans le rouge.

La position dovish de Powell, certainement par rapport au rythme de tambour hawkish qui a dominé les marchés ces derniers jours, fera-t-elle danser les investisseurs sur une musique plus optimiste ?

Les actions mondiales ont entamé le nouveau mois mercredi sur la défensive, les doutes sur la résilience de l'économie américaine, les rendements obligataires élevés et les résultats américains décevants ayant sapé l'appétit pour le risque.

Une partie de cette morosité pourrait se dissiper, ne serait-ce que temporairement. Il se peut également que la Banque du Japon et le ministère des finances de Tokyo aient poussé quelques soupirs de soulagement : la chute du dollar atténue la pression sur le yen et, par extension, la pression en faveur d'une nouvelle intervention des autorités japonaises en faveur de l'achat de yens.

En effet, le yen a connu un rallye extraordinaire en fin d'échanges américains mercredi, se renforçant de plus de 2 % par rapport au niveau qu'il avait atteint juste avant la décision de politique monétaire de la Banque du Japon vendredi dernier.

Si l'on s'éloigne de la frénésie de la Fed de mercredi, l'extraordinaire changement à la hausse des taux américains implicites cette année est largement ressenti - les attentes d'assouplissement dans le monde entier ont été réduites, et les taux en Australie, par exemple, sont plus susceptibles d'être augmentés que réduits cette année.

L'une des banques centrales qui a relevé ses taux est la Banque d'Indonésie, qui a surpris par sa décision le mois dernier. Des chiffres d'inflation stables jeudi pourraient renforcer les attentes d'un nouveau resserrement - les marchés des taux prévoient actuellement une nouvelle augmentation d'un quart de point d'ici l'été.

Le taux d'inflation annuel de la Corée du Sud, quant à lui, devrait ralentir légèrement pour atteindre 3,0 % - une baisse probablement insuffisante pour modifier les perspectives de taux de la Banque de Corée.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PMI manufacturiers (avril)

- Indice des prix à la consommation (IPC) de la Corée du Sud et de l'Indonésie (avril)

- Confiance des consommateurs japonais (avril)