Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. L'Asie entame lundi une semaine cruciale pour les marchés mondiaux, qui comprend les décisions politiques de la Banque du Japon et de la Réserve fédérale, les données sur l'emploi aux États-Unis, les chiffres de l'inflation en Australie et en Corée du Sud, et les rapports sur l'indice des directeurs d'achat dans le monde entier.

Après la volatilité de la semaine précédente, les nerfs des investisseurs seront tendus. La course à la réduction des risques va-t-elle se poursuivre, ou les ventes de la semaine dernière ont-elles ouvert une fenêtre d'opportunité pour rétablir l'exposition au risque et les opérations de portage ?

Les conditions financières se sont resserrées, en grande partie à cause de la chute généralisée des actions, mais elles partent d'un niveau peu élevé, selon Goldman Sachs. Au début du mois, les conditions financières américaines n'avaient jamais été aussi souples depuis deux ans.

Les conditions financières des marchés émergents se resserrent également, même si les rendements américains et le dollar ont baissé, et la volatilité implicite des actions, des obligations et des devises est également plus élevée.

Lundi, il est peut-être trop tôt pour que les esprits animaux reviennent, car les décisions de la BOJ et de la Fed se profilent à l'horizon de mercredi. D'un autre côté, le rallye de vendredi a permis d'atténuer la douleur d'une semaine éprouvante, au cours de laquelle les grandes entreprises technologiques ont tiré les actions vers le bas.

Les actions asiatiques, cependant, n'ont pas connu de rebond vendredi, l'indice MSCI Asia & Pacific ex-Japan tombant à un plus bas de près de deux mois. L'indice a perdu 5 % au cours des deux dernières semaines et n'a progressé qu'une seule fois au cours des dix dernières séances de bourse.

Les actions chinoises ont rebondi vendredi, mais pas suffisamment pour empêcher la huitième baisse hebdomadaire en 10 semaines. La baisse de 3,7 % est la plus importante perte hebdomadaire depuis janvier.

Toutefois, les haussiers chinois peuvent se réjouir d'une rare bonne nouvelle : les données officielles de samedi ont montré que les bénéfices industriels ont augmenté à un rythme plus rapide en juin. Une augmentation de 3,6 % des bénéfices en glissement annuel le mois dernier a suivi une augmentation de 0,7 % en mai, accélérant les gains du premier semestre à 3,5 %.

Cela devrait faire remonter l'indice des surprises économiques de la Chine, qui stagne autour de son niveau le plus bas depuis 10 mois.

Les actions japonaises, quant à elles, seront à nouveau à la merci du taux de change, qui pourrait connaître une nouvelle période de turbulences. Le Nikkei a perdu 10 % au cours des deux dernières semaines, alors que le yen s'est apprécié de quelque 10 "gros chiffres" pour atteindre son plus haut niveau en quatre mois, à savoir 152 pour un dollar.

Les marchés monétaires japonais estiment à 70 % la probabilité d'une hausse de 10 points de base du taux d'intérêt de la Banque du Japon mercredi, tandis que les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains suggèrent qu'il est presque certain que la Fed ne bougera pas.

Le yen peut-il franchir la barre des 150 dollars ?

Le calendrier économique de l'Asie est peu chargé lundi, mais il regorge d'événements et de publications de premier plan plus tard dans la semaine. Il en va de même pour le calendrier des entreprises, avec la publication de résultats importants au Japon au fur et à mesure de l'avancement de la semaine.

Voici les principaux événements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Croissance de l'IDE en Indonésie (T2)

- Bénéfices américains

- Les secrétaires d'État et à la défense des États-Unis rencontrent leurs homologues japonais