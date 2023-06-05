LE CHEF DE L'IEA, M. BIROL, AFFIRME QU'IL Y A DÉJÀ UN DÉSÉQUILIBRE SUR LE MARCHÉ DU PÉTROLE AU SECOND SEMESTRE DE CETTE ANNÉE ET QU'IL S'AGGRAVERA APRÈS LA DÉCISION DE L'OPEP+.
LE CHEF DE L'IEA, M. BIROL, AFFIRME QU'IL Y A DÉJÀ UN DÉSÉQUILIBRE SUR LE MARCHÉ DU PÉTROLE AU SECOND SEMESTRE DE CETTE ANNÉE ET QU'IL S'AGGRAVERA APRÈS LA DÉCISION DE L'OPEP+.
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
|78.01 USD
|+0.36%
|+0.65%
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|73.72 USD
|+0.61%
|+0.63%
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|2219.79 PTS
|+1.70%
|+2.74%
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