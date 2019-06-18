LE CHEF DU PENTAGONE PAR INTÉRIM, PATRICK SHANAHAN, A DÉCIDÉ DE NE PAS ALLER AU TERME DE SON PROCESSUS DE CONFIRMATION, ET LE SECRÉTAIRE A L'ARMÉE DE TERRE, MARK ESPER, LE REMPLACERA COMME SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE PAR INTÉRIM, ANNONCE DONALD TRUMP
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18/06/2019 | 19:02
LE CHEF DU PENTAGONE PAR INTÉRIM, PATRICK SHANAHAN, A DÉCIDÉ DE NE PAS ALLER AU TERME DE SON PROCESSUS DE CONFIRMATION, ET LE SECRÉTAIRE A L'ARMÉE DE TERRE, MARK ESPER, LE REMPLACERA COMME SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE PAR INTÉRIM, ANNONCE DONALD TRUMP