LE CNES ET L'ANRT S'ASSOCIENT POUR STIMULER L'ECONOMIE POUR ET PAR LA LUNE

Mardi 23 mars 2021, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et Patrice Caine, Président de l'ANRT (Association Nationale Recherche Technologie), ont signé une lettre d'intention portant sur l'association de l'ANRT au projet de Moonshot Institute, mené par le CNES, en vue de faire émerger un écosystème entrepreneurial autour de l'économie pour et par la Lune.

Le Moonshot Institute a vocation à fédérer un écosystème dédié à l'économie lunaire, à éduquer les prochaines générations d'entrepreneurs, à former les futurs explorateurs et à informer le public des initiatives et opportunités commerciales pour et par la Lune. En ce sens, le CNES et l'ANRT coopéreront en vue de :

- Conduire des réflexions intersectorielles entre acteurs publics et privés sur l'économie lunaire ;

- Stimuler l'innovation disruptive pour une économie lunaire ;

- Favoriser une convergence des secteurs dans ce cadre ;

- Stimuler l'entreprenariat sur l'économie par et pour la Lune.

Au travers du Moonshot Institute, il est envisagé que l'ANRT soit associée en tant que partenaire privilégié du fait des activités de son groupe de travail « Objectif Lune ». L'ANRT concourra aux phases d'idéation et d'innovation grâce aux travaux de réflexion collective, de partage de connaissance et de formulation d'avis qu'elle mène, mais aussi d'incubation et de commercialisation grâce à son expérience des « 24H chrono de l'entreprenariat ».

Les différents groupes de travail de l'ANRT produisent régulièrement des notes stratégiques, fruits de leurs travaux intersectoriels public/privé sur les thématiques variées dont ils se saisissent. En 2021, Le groupe de travail « Objectif Lune » se fixe pour objectif de réaliser une note stratégique pour le printemps, nourrie des réflexions et des projets des années 2019 et 2020. Elle constituera un véritable outil de recommandations, portant la voix des membres de l'ANRT. Afin d'élaborer un livre blanc stratégique, le groupe de travail « Objectif Lune » lance une mission d'expertise composée de six groupes thématiques d'une dizaine de personnes, membres de l'ANRT pour la plupart, mais aussi de quelques experts extérieurs sélectionnés. Ces réflexions seront essentiellement portées par les acteurs du non spatial, privés et publics, sur un large spectre intersectoriel.

