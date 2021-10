LE CNES ET NUBBO PRÉSENTENT LES 5 STARTUPS SÉLECTIONNÉES POUR INTÉGRER L'INCUBATEUR LUNAIRE TECHTHEMOON

Mardi 5 octobre 2021, Thomas Fouquet Conseiller du Directeur en charge de l'innovation, des applications et de la science au CNES, et Anne-Laure Charbonnier, Directrice générale de Nubbo, incubateur et accélérateur de startups en Occitanie, ont présenté lors d'une conférence de presse les cinq startups retenues par le comité de sélection de TechTheMoon, le premier incubateur dédié exclusivement à la Lune.

Cinq startups développant des solutions technologiques innovantes et concrètes, déployables sur Terre et sur la Lune, ont été sélectionnés parmi une douzaine de candidatures. Les jeunes pousses ANYFIELDS (visualisation des rayonnements électromagnétiques et de mesure de la performance des antennes), METIS (analyse in situ de composants et équipements), ORIUS TECHNOLOGIES (production de végétaux en environnement spatial), SPARTAN SPACE (habitat lunaire gonflable et mobile), et THE EXPLORATION COMPANY (véhicule orbital lunaire réutilisable) entrent aujourd'hui en incubation, accompagnées par les équipes dédiées de Nubbo et du CNES, pour 12 mois.

Les deux partenaires ont souligné la qualité des projets présentés et leur capacité à répondre aux enjeux spécifiques de la présence prolongée d'hommes et de femmes sur la Lune.

Dans la perspective de premières missions humaines sur la Lune prévues à horizon 2024 et d'une présence durable en autonomie dès 2030, l'appel à candidature lancé en juin lors de la signature de ce partenariat CNES/Nubbo visait à faire émerger des projets répondant à des problématiques « infrastructures », « ressources » et « supports vie ». Les startups candidates devaient répondre aux critères suivants : validation du produit minimum viable pour la Lune réalisable sous 12 mois, hypothèse de business model terrestre viable à 12 mois, disponibilité à temps plein du porteur de projet principal et installation de la startup en Occitanie. Pari réussi avec l'entrée en incubation de ces 5 pépites.

Présentation des startups à retrouver dans le lien PDF.

Plus d'informations sur : https://techthemoon.com/

