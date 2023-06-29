Le\u0020Directeur\u0020G\u00E9n\u00E9ral\u0020De\u0020H\u0026m\u0020D\u00E9clare\u0020Que\u0020Les\u0020Prix\u0020D\u0027achat\u0020S\u0027am\u00E9liorent\u0020Et\u0020Qu\u0027il\u0020Est\u0020Possible\u0020D\u0027ajuster\u0020Les\u0020Prix...LE\u0020DIRECTEUR\u0020G\u00C9N\u00C9RAL\u0020DE\u0020H\u0026M\u0020D\u00C9CLARE\u0020QUE\u0020LES\u0020PRIX\u0020D\u0027ACHAT\u0020S\u0027AM\u00C9LIORENT,\u0020CE\u0020QUI\u0020DONNE\u0020L\u0027OCCASION\u0020D\u0027AJUSTER\u0020LES\u0020PRIX\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...