Le Proche-Orient, nouvelle inconnue dans l'équation

Il va sans dire que le réveil du conflit armé israélo-palestinien, après une offensive spectaculaire et sanglante du Hamas sur le territoire de l'Etat Hébreu, allume un nouvel incendie géopolitique dont les conséquences économiques sont encore difficiles à déterminer. En réaction immédiate, les cours pétroliers se sont tendus et l'or a rebondi. La routine des marchés financiers, centrée sur l'interminable débat sur les taux d'intérêts et l'inflation, devait être troublée par l'arrivée des résultats trimestriels des entreprises. Elle le sera donc aussi par cette nouvelle crise au Proche-Orient.