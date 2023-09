Plus c'est long, moins c'est bon

La Fed a confirmé hier qu'elle devra laisser ses taux plus élevés, plus longtemps, ce qui n'a pas beaucoup plu aux marchés financiers. Le ton était en effet un peu plus ferme que ce qui était prévu. Wall Street a baissé dans le sillage des annonces, entraînant les autres places mondiales dans la baisse ce matin. Powell a en parallèle rassuré sur la solidité de l'économie américaine, peu sensible à ce stade aux mesures contre-inflationnistes. On décortique tout ça.