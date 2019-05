LE GROUPE SAMSE DEVIENT ACTIONNAIRE UNIQUE DE DEGUERRY-SAMSE

Regulatory News:

Cette nouvelle opération confirme la dynamique du groupe Samse (Paris:SAMS) et la poursuite de son développement.

Deguerry-Samse est une entreprise de négoce de matériaux multispécialiste située à Montréal-la-Cluse dans l’Ain.

Détenue à 65% par son ancien dirigeant et à 35% par Samse depuis sa création en 1997, la société est reprise à 100% par Samse le 17 avril 2019.

Deguerry-Samse compte 18 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 6M€. Elle est rattachée à la région Haute-Savoie Ain de l’enseigne Samse.

A PROPOS DU GROUPE SAMSE

Créé en 1920 et basé à Grenoble, le Groupe Samse est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat.

Composé de 25 enseignes, il emploie 5440 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Mds d’euros en 2018.

www.groupe-samse.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190528005247/fr/