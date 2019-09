LE GROUPE SEB, PREMIER INDUSTRIEL FRANÇAIS A UTILISER LE CROWDFUNDING AVEC JUST MY MUG

Regulatory News:

Premier groupe industriel français à utiliser le crowdfunding, le Groupe SEB (Paris:SK) entend, à travers ce système de pré-vente de produits-concepts fabriqués en quantité limitées, tester l’appétence des consommateurs avant un éventuel lancement commercial plus large. Le Groupe SEB, référence mondiale du Petit Equipement Domestique, lance ainsi sa première campagne de crowdfunding sur la plateforme Indiegogo.

Les produits concernés répondent aux critères suivants : nouveau segment, marché de niche…

Cette nouvelle approche participative, complémentaire aux processus « classiques » d’innovation du Groupe SEB, permet de se connecter de façon encore plus directe aux consommateurs partout dans le monde et de susciter leur adhésion, recueillir leurs commentaires et obtenir rapidement une validation de l’innovation.

La première campagne de crowdfunding du Groupe SEB porte sur « Just My Mug », une innovation qui permet de chauffer le contenu d’une tasse (thé, lait, etc.) à l’aide d’une plaque à induction et d’un plongeur conducteur de chaleur connecté en bluetooth avec la base. Les bénéfices sont en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs : gain d’énergie, économie en eau, praticité, design, etc.

Dans un premier temps, une pré-campagne est lancée via un site web et les réseaux sociaux, pour informer le plus grand nombre du lancement de la campagne sur Indiegogo. Les 200 premiers contributeurs pourront pré-acheter le produit à un tarif préférentiel.

« Avec cette première initiative de campagne de crowdfunding, notre objectif est simple : mieux et plus rapidement répondre aux attentes de nos consommateurs en leur proposant le plus tôt possible d’accéder à nos innovations, de les tester et de réagir pour nous amener à les ajuster. Pour cela, il nous faut être au contact direct avec eux, travailler en mode agile pour être à l’écoute de leurs remarques et au plus près de leurs besoins » a déclaré Jean-Louis Compeau, Responsable du SEBLab.

Pour en savoir plus sur Just My Mug, cliquez ici

Prochain évènement 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2019

