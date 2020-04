LE GROUPE SNCF MET EN ŒUVRE LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DU COVID-19

Regulatory News:

Face à cette crise sanitaire inédite, le groupe SNCF tout entier se mobilise pour assurer ses missions de service public et participe à l’effort national de solidarité envers tous les personnels engagés sur le front sanitaire. Cependant, la forte réduction de la mobilité des personnes et des marchandises oblige le Groupe à réduire son activité de manière très significative.

A ce jour, le niveau de services de l’offre TGV et Intercités a été réduit à environ 10% du niveau normal. Sur Transilien, TER ou encore les réseaux de transport exploités par Keolis, le niveau de services a été réduit en moyenne à 15 - 20% du niveau normal, en accord avec leurs autorités organisatrices.

Concernant le fret ferroviaire, le niveau de services se maintient à environ 65% grâce aux transports alimentaires ou des produits essentiels et stratégiques. Geodis, dont plus de 50% de l’activité est réalisé à l’international, est également significativement impacté par la crise.

… avec une trésorerie solide…

Dans ce contexte, les ressources de liquidité du Groupe restent solides : avec plus de 7 Mds€, dont 3,7 Mds€ de trésorerie brute et 3,5 Mds€ de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) entièrement disponible, SNCF SA dispose à ce stade de liquidités [suffisantes] pour faire face aux besoins de trésorerie du Groupe.

En outre, le Groupe dispose de programmes de financement court terme (Euro Commercial Paper, Negotiable EUropean Commercial Paper) d’un montant maximum de 8 Mds€, utilisés à hauteur de seulement 12,7%.

… et met en œuvre dès maintenant un plan d’optimisation opérationnel et financier

Si l’impact de cette crise sera important sur l’année 2020, il est à ce stade difficile d’en déterminer l’impact opérationnel et financier précis sur le Groupe pour l’ensemble de l’exercice, compte tenu, d’une part des très fortes incertitudes portant sur l’ampleur, la durée et les conséquences économiques de la crise actuelle et, d’autre part des mesures de remédiation qui seront mises en place par le Groupe.

Sans attendre la fin de la crise, le Groupe met en place un plan d’action visant à minimiser l’impact de la crise sanitaire sur sa trajectoire financière et opérationnelle et ainsi mieux préparer la reprise. Ces actions traduisent ainsi la volonté de la direction de marquer une rupture durable dans les modalités de pilotage et de fonctionnement du Groupe, qui s’inscrivent pleinement dans le cadre posé par la réforme ferroviaire entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

