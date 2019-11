LE GROUPE SNCF POURSUIT SA POLITIQUE DE VERDISSEMENT DE SES FINANCEMENTS

Regulatory News:

Dans le cadre de la réforme ferroviaire votée par le Parlement en juin 2018 et de la structuration du futur Groupe, SNCF (Paris:MLSNP) annonce la signature d’une nouvelle facilité de crédit bancaire (Revolving Credit Facility ou RCF), d’un montant de 3,5 milliards d’euros. L’entrée en vigueur de cette RCF interviendra à partir du 1er janvier 2020, date de mise en œuvre de la réforme.

Cette ligne de crédit, disponible à tout moment, a vocation à garantir la liquidité à court terme du nouveau Groupe et constitue le socle des futurs financements du Groupe SNCF.

Dans le cadre de la politique de verdissement des financements du Groupe, et en complément du programme Green Bond de SNCF Réseau, le Groupe a décidé de structurer cette RCF de sorte que son coût pour l’entreprise évoluera en fonction de l’atteinte d’objectifs ayant un impact positif sur l’environnement (indicateurs ESG1) :

- Empreinte carbone : diminution des émissions de gaz à effet de serre ;

- Energie renouvelable : hausse de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’électricité de traction ;

- Achats responsables : amélioration de la prise en compte des critères ESG dans la notation des consultations.

Vingt banques françaises et étrangères ont participé à la mise en place de cette facilité de crédit de 3,5 milliards d’euros :

- BNP Paribas, ING et Société Générale en tant que Documentation agents, Bookrunners et Mandated Lead Arrangers ;

- Crédit Agricole CIB et Natixis en tant que Sustainability Coordinators, Bookrunners et Mandated Lead Arrangers ;

- HSBC et Royal Bank of Canada en tant que Bookrunners et Mandated Lead Arrangers ;

- Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, La Banque Postale, Morgan Stanley, Natwest, Nomura, Santander et Sumitomo Mitsui Banking Corporation en tant que Mandated Lead Arrangers.

Le cabinet Gide Loyrette Nouel a agi en tant que conseil de SNCF ; le cabinet Linklaters en tant que conseil des banques.

Cette opération témoigne de l’intérêt des partenaires financiers de l’entreprise et de leur confiance en l’avenir du Groupe SNCF.

Engagé dans la transition écologique, le Groupe SNCF est décidé à promouvoir le développement de la finance durable et des outils de financements permettant de réorienter les capitaux privés vers l’Investissement Socialement Responsable et les projets industriels ayant un impact positif sur l’environnement :

- Avec une notation extra-financière de 66/100 chez Vigeo-Eiris et 79/100 chez Ecovadis, le Groupe SNCF est la 1ère entreprise du secteur Transport et Tourisme en Europe.

- Le Groupe SNCF a lancé, dès 2016, le 1er Green Bond jamais émis par un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et, en 2019, le 1er Green Bond de maturité 100 ans jamais émis au niveau mondial, toutes catégories d’émetteurs confondus.

- Avec un encours de 5,7 Mds€, le programme Green Bond de SNCF Réseau se situe désormais à la 2ème place sur le marché français et à la 8ème place au niveau mondial2.

- Ce programme Green Bond, l’un des rares au monde à bénéficier d’une double certification GBP et CBI, a recueilli de nombreuses récompenses, parmi lesquelles en 2019 un Green Pioneer Award décerné par la Climate Bond Initiative et en 2018 un Green Bond Award décerné par Environmental Finance.

Le transport ferroviaire représente environ 10% des déplacements et seulement (i) 0.6% des émissions de gaz à effet de serre et (ii) 2.6% des émissions de particules du secteur du transport. Sa performance carbone est 30 fois supérieure à celle de la voiture.

Enfin, le Groupe SNCF s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone de la France qui vise la neutralité carbone en 2050.

À propos du groupe SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec 33,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, dont un tiers à l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de services de transport, le Groupe emploie 272 000 collaborateurs dans 120 pays. SNCF couvre 6 grands métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau ferroviaire français), les Mobilités quotidiennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et Keolis en France et dans le monde), le Voyage longue distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, etc. et la distribution avec OUI.sncf), SNCF Gares & Connexions (gestion et développement des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial avec notamment GEODIS, Fret SNCF, Captrain et Ermewa) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs immobiliers et fonciers). sncf.com

1 Environnementaux Sociaux Gouvernance

2 Hors Etats souverains et émetteurs supranationaux

