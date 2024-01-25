LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI A ENVOYE MERCREDI UNE LETTRE AUX DIRIGEANTS DU CONGRES POUR LES INFORMER DE SON INTENTION DE NOTIFIER OFFICIELLEMENT AU CONGRES LA VENTE DE F-16 A LA TURQUIE DES QU'ANKARA AURA TERMINE LE PROCESSUS DE RATIFICATION DE L'OTAN PAR LA SUEDE - FONCTIONNAIRE DES ETATS-UNIS