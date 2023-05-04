LE MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ANNULE SON DÉPLACEMENT À PARIS À LA SUITE DE PROPOS DE GÉRALD DARMANIN CRITIQUANT LE GOUVERNEMENT MELONI SUR L'IMMIGRATION - SOURCE GOUVERNEMENTALE
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Economie : En 2023, les banques préfèrent leur marges aux dépôts de leur clients
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