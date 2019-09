LE PEIGNAGE MOLECULAIRE UTILISE PAR LES SCIENTIFIQUES DU NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH, Bethesda) COMME OUTIL DE RECHERCHE SUR LE CANCER ET POUR LE SCREENING DE MOLECULES

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires utilisant l'intelligence artificielle pour le contrôle qualité et la sécurité des modifications du génome, annonce l'acquisition de sa solution de peignage moléculaire par le département Développement de Thérapie du National Cancer Institute (NCI), organisme du NIH (National Institutes of Health), basé à Bethesda (Etats-Unis, Maryland). Les plateformes FiberComb® and FiberVision® vont être utilisées pour étudier la perturbation du processus de réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses. De plus, la cinétique de la réplication dans des gènes cibles spécifiques est l'objectif qui sera atteint en utilisant les outils développés par GENOMIC VISION.

Après plusieurs années d’utilisation du peignage et de comparaison avec de nombreux autres outils d’analyse du génome, le NIH a décidé d’acquérir une plateforme FiberVision® complète.

(https://ccr.cancer.gov/news/inthejournals/itj_Fu;https://ccr.cancer.gov/news/milestones-2019/article/keeping-dna-replication-in-check;https://ccr.cancer.gov/news/article/new-study-characterizes-proteins-role-in-regulating-dna-replication-in-human-cancer-cells)

Le peignage moléculaire permettra aux équipes de recherche du NIH de trouver des réponses à la régulation diverse de la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses. La technologie unique de GENOMIC VISION permet de distinguer la cinétique des fourches de réplication lors de traitements médicamenteux ou de modifications des protéines. Elle permet également de voir comment la sauvegarde de la réplication est poursuivie dans les cellules cancéreuses en montrant les origines du processus de la réplication.

Aaron Bensimon, co-fondateur et Président Directeur Général de GENOMIC VISION a déclaré : « Nous sommes convaincus que le choix du NIH d'utiliser le peignage moléculaire pour ses activités de recherche internes permettra de mieux comprendre les mécanismes moléculaires d'action de nombreux médicaments. L'utilisation de la plateforme FiberVision® couplée à des algorithmes d'intelligence artificielle développés par GENOMIC VISION permettra aux chercheurs du NCI d'aller plus vite dans leurs programmes de recherche et d'aboutir à des conclusions précises de leurs différentes expériences.

Les scientifiques du NIH font un travail incroyable dans la recherche sur le cancer. Les travaux des scientifiques se concentrent sur la cinétique de la réplication de l'ADN dans les cellules humaines et la régulation différenciée dans les cellules cancéreuses (Zhang, Y., Nat. Commun.). Notre technologie se présente comme l'outil parfait pour promouvoir et améliorer leur recherche avec une grande précision et des résultats rapides. En effet, FiberVision® et l'ensemble de la plateforme de GENOMIC VISION constituent la brique technologique idéale pour comprendre en profondeur la cinétique de la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses. Grâce à elle, les chercheurs peuvent facilement étudier les différences de vitesse de réplication des fourches, leur stabilité, leur symétrie, la distance entre les origines de la réplication ou l’apparition de nouvelles origines et la résection des fourches. L'utilisation de tous ces paramètres apporte plus de détails sur la fonction de certaines protéines dans les cellules cancéreuses. De plus, la plateforme GENOMIC VISION permet de mieux identifier et discriminer les composés contre ces protéines qui sont régulées différemment dans les cellules cancéreuses. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires basés sur l'intelligence artificielle pour contrôler la qualité et la sécurité des modifications du génome, en particulier dans les technologies d'édition du génome et les procédés de bioproduction.

Les outils moléculaires exclusifs de GENOMIC VISION fournissent des mesures quantitatives robustes qui sont nécessaires pour permettre une caractérisation hautement fiable de l'altération de l'ADN dans le génome. Ces outils sont actuellement utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et pour le diagnostic des maladies génétiques.

Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

