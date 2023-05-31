EXCLUSIVITÉ - LE PROJET DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS DU CONSORTIUM MONDIAL DE FABRICATION DE PUCES ISMC POUR L'INDE EST BLOQUÉ CAR LE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE TOWER ATTEND UN ACCORD AVEC INTEL -SOURCES
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
|31.89 USD
|+6.32%
|+10.36%
|125 Mrd $
|2130.63 PTS
|-1.32%
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