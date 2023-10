Enfin une mauvaise nouvelle ?

La séance du jour se joue à 14h30 avec l'annonce des statistiques mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis. Trop solides et les marchés seront déçus. Décevants et ils pourront se réjouir et spéculer sur une trajectoire de taux directeurs plus souple à l'avenir. Vous avez une impression de déjà vu ? C'est normal. Alors pour changer un peu, on va parler de trucs qui fâchent, par exemple le plongeon de Puma et l'exploration des abysses boursières par Alstom. Et même de phallus, si vous allez jusqu'aux lectures du jour.