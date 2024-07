Les small caps contre-attaquent

Les résultats de grandes capitalisations boursières font leur retour aujourd'hui avec les publications des financières américaines, qui ouvrent le bal de la saison des résultats semestriels de 2024. Des résultats qui vont commencer à tomber dru dans les semaines qui viennent. Ça permet de prendre le relais des débats sur l'inflation et sur la politique monétaire de la Fed après la publication des derniers chiffres aux Etats-Unis, qui exacerbent l'optimisme des investisseurs et signent le retour en force des petites et moyennes capitalisations.