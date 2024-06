Les actions indiennes devraient commencer en douceur mercredi après avoir connu leur pire journée depuis plus de quatre ans lors de la séance précédente, alors que la victoire de l'alliance du Premier ministre Narendra Modi a soulevé des inquiétudes quant à la continuité de la politique.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 050 points à 7h13 IST, indiquant que l'indice de référence Nifty 50 ouvrira légèrement plus haut que sa clôture de mardi à 21 884,50.

Selon la commission électorale du pays, le Bharatiya Janata Party de Modi a remporté 240 sièges, ce qui est inférieur aux 272 sièges nécessaires pour obtenir la majorité simple dans la chambre basse du parlement, qui compte 543 membres.

Le NSE Nifty 50 et le S&P BSE Sensex ont clôturé en baisse de près de 6 % chacun mardi, les tendances des votes indiquant que le parti de Modi devrait dépendre d'au moins trois alliés régionaux pour former le gouvernement.

Le résultat a surpris le marché, car les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote au cours du week-end prévoyaient une marge de victoire beaucoup plus importante pour l'Alliance démocratique nationale dirigée par M. Modi.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu un record de 124,36 milliards de roupies (environ 1,5 milliard de dollars) d'actions indiennes mardi, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

"Dans le nouvel ordre des choses, nous devons attribuer un multiple d'évaluation plus bas, afin de prendre en compte les risques de la coalition et son impact sur la voie des réformes", a déclaré Amar Ambani, directeur exécutif de YES Securities.

De nombreux analystes ont déclaré que certaines réformes entreprises au cours du second mandat de Modi pourraient subir des revers en raison de la coalition gouvernementale et d'une opposition plus forte.

Une forte secousse pour le BJP dans des États comme l'Uttar Pradesh, le Maharashtra et le Bengale occidental empêchera les réformes délicates comme le désinvestissement dans les entreprises publiques, a déclaré Amnish Aggarwal, directeur de recherche chez Prabhudas Lilladher.

Les analystes estiment que les entreprises du secteur public, les banques publiques, la défense, les infrastructures et les biens d'équipement sont sous pression en raison des incertitudes liées aux réformes, mais ils s'attendent à ce que les valeurs axées sur la consommation et les banques privées s'en sortent bien. (Rapport de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)