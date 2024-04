Les actions indiennes devraient démarrer en demi-teinte ce mercredi, suivant la chute des actions mondiales après que de nouvelles données américaines aient fait craindre que la Réserve fédérale ne retarde la réduction de ses taux d'intérêt.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 453,50 à 08h00 IST, ce qui indique que le NSE Nifty 50, l'indice de référence, ouvrira près de la clôture de mardi à 22 453,30.

Les trois principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté d'environ 1 % au cours de la nuit, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois, après que des données indiquant une demande de main-d'œuvre stable ont renforcé les inquiétudes quant à un retard potentiel de la réduction des taux de la Fed.

Les marchés ont anticipé une baisse des taux en juin, les chances d'une baisse de 25 points de base étant de 61,6 %, selon l'outil FedWatch de CMEGroup.

Toutefois, les récentes données économiques américaines, notamment les bons résultats de l'industrie manufacturière et du marché de l'emploi, laissent penser que la Fed pourrait retarder la baisse des taux.

Les marchés asiatiques ont ouvert en baisse, l'indice MSCI Asia ex-Japan perdant 0,7 %.

Les analystes s'attendent à ce que les indices indiens Nifty 50 et BSE Sensex se consolident près des niveaux records atteints lundi, avant la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India vendredi et la saison des résultats des entreprises qui débutera la semaine prochaine.

La banque centrale indienne devrait maintenir ses taux au moins jusqu'en juillet, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes la semaine dernière.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont vendu pour 16,23 milliards de roupies (environ 195 millions de dollars) d'actions en net, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 19,53 milliards de roupies mardi, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Biocon : Le fabricant de médicaments a achevé le transfert de ses activités de formulation de marque en Inde à Eris Lifesciences pour 12,42 milliards de roupies sur la base d'une vente en catastrophe.

** Ultratech Cement : Le fabricant de ciment a déclaré qu'il mettrait de côté 3,89 milliards de dollars pour les dépenses d'investissement en cours au cours des trois prochaines années. La société a également mis en service deux nouvelles unités dans le Chhattisgarh et le Tamil Nadu afin de dépasser la capacité de 150 MTPA.

** Anupam Rasayan : La société a signé une lettre d'intention d'une valeur d'environ 90 millions de dollars avec une multinationale japonaise pour la fourniture de deux intermédiaires avancés utilisant la chimie de la fluoration.

** Shriram Properties : La société a reçu un ordre de pénalité fiscale d'un montant de 4,47 milliards de roupies. (1 $ = 83,3590 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran et Kashish Tandon à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)