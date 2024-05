Les actions indiennes devraient ouvrir en demi-teinte lundi, après avoir connu leur pire semaine depuis la mi-mars lors de la session précédente, en raison de la peur des élections et de la pression des ventes étrangères, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation nationale prévues plus tard dans la journée.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 108,50 à 8h20 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de vendredi à 22 055,20.

Les ventes étrangères incessantes et la nervosité autour de la majorité avec laquelle le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi devrait revenir au pouvoir dans la plus grande démocratie du monde ont rendu les investisseurs nerveux et ont déclenché une volatilité qui a atteint son plus haut niveau en 19 mois, la semaine dernière.

Les résultats médiocres du quatrième trimestre ont ajouté à la nervosité, a déclaré Vikram Kasat, responsable des services de conseil chez Prabhudas Lilladher.

Au cours de la semaine qui s'est achevée vendredi, les indices de référence ont perdu environ 1,8 % chacun, mettant fin à deux semaines consécutives de hausse. Les résultats des six phases de l'élection en cours sont attendus le 4 juin.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur de 21,18 milliards de roupies (253,56 millions de dollars) vendredi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 27,10 milliards de roupies.

Les FPI ont été vendeurs dans 23 des 28 dernières sessions.

Sur le front intérieur, les investisseurs attendent les chiffres mensuels de l'inflation qui doivent être publiés par la banque centrale plus tard dans la journée, et qui ont probablement baissé en avril, selon un sondage Reuters de 44 économistes.

Les marchés asiatiques autres que le Japon ont ouvert en sourdine, ce qui laisse présager un début de semaine prudent, alors que les chiffres de l'inflation américaine et de l'activité chinoise seront au centre de l'attention. L'indice a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois la semaine dernière, une hausse que ses homologues indiens ont largement ignorée.

ACTIONS À SURVEILLER :

Tata Motors : Constructeur automobile indien

s'attend à

la demande locale de véhicules de tourisme au premier semestre de l'année fiscale 2025, freinée par les élections nationales en cours.

Eicher Motors : Constructeur automobile indien

a déclaré

un bond de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Biocon : Fabricant de médicaments

annonce

un accord de distribution et d'approvisionnement avec la société mexicaine Medix pour le Liraglutide (gSaxenda), un médicament destiné à la gestion du poids.

(1 $ = 83,5310 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)