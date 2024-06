Les actions indiennes ont oscillé entre gains et pertes dans les premiers échanges mercredi, les investisseurs digérant la courte victoire de l'alliance du Premier ministre Narendra Modi et attendant de plus amples informations sur la formation du nouveau gouvernement.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,3 % à 21 941 points à 09h46 IST, et l'indice S&P BSE Sensex était en hausse de 0,2 % à 72 227. Les indices ont baissé de 0,42 et 0,26% plus tôt dans la session.

Le Bharatiya Janata Party de Modi a perdu sa majorité absolue au parlement lors d'un verdict électoral surprise.

Les indices de référence ont clôturé en baisse de près de 6 % chacun mardi.

"Les marchés resteront agités jusqu'à ce que le gouvernement soit finalement formé et que les portefeuilles clés soient attribués", a déclaré Neeraj Dewan, directeur de la société de courtage Quantum Securities.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu un record de 124,36 milliards de roupies (environ 1,5 milliard de dollars) d'actions indiennes mardi, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

Jusqu'à ce que nous ayons une idée des politiques du nouveau gouvernement, nous pourrions assister à des rotations sectorielles, les secteurs défensifs comme les technologies de l'information et les biens de consommation s'en tirant mieux, a déclaré M. Dewan.

Les actions des biens de consommation ont augmenté de 3 % et les actions des technologies de l'information ont progressé de 1 %, menant les gains sectoriels.

Pendant ce temps, les entreprises et les banques publiques ont prolongé leurs pertes de mardi et étaient en baisse d'environ 2,5 % chacune, les analystes estimant que les réformes telles que le désinvestissement dans ces entreprises pourraient se heurter à une forte opposition.

Les sous-indices ont plongé respectivement de 16% et 15% au cours de la session précédente.

Les analystes estiment que les entreprises du secteur public, les banques publiques, la défense, les infrastructures et les biens d'équipement sont sous pression en raison des incertitudes entourant les réformes, mais ils s'attendent à ce que les actions axées sur la consommation se portent bien en raison de l'attente d'une bonne mousson.

Certains analystes ont également déclaré qu'une baisse des actions indiennes pourrait être l'occasion d'acheter des actions.

"La continuité de la politique générale, la résilience macroéconomique et la solidité des fondamentaux de la croissance devraient maintenir intact l'attrait relatif des actions indiennes", a déclaré Goldman Sachs dans une note.

"Nous nous attendons également à un retour des flux étrangers, étant donné que ce risque d'événement est désormais derrière nous, en particulier à la lumière de la faiblesse des flux depuis le début de l'année et du positionnement étranger le plus bas depuis plusieurs années", a déclaré Goldman Sachs. (Rapport de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)