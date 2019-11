LES AGENCES DE PAPA : L'immobilier à Paris avec 2000€ de commission c'est possible !!!

Les propriétaires parisiens pourront profiter des services des Agences de Papa dès le 1er décembre 2019.

L'offre Low Cost à 2000€ TTC de commission fixe inclus tous les services d'une agence immobilière traditionnelle.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le site lesagencesdepapa.fr dans la rubrique contacter Papa.

Frédéric Ibanez Co-Fondateur :

« Notre offre à 2000€ TTC concerne tous les biens immobiliers sans limite de prix, sans exclusivité et le client paye au résultat après la vente, c'est aussi simple que ça.

Les propriétaires déjà engagés sans exclusivité avec une autre agence, les particuliers, toutes celles et ceux qui pensent que le temps des commissions hors de prix est révolu sont les bienvenus chez Papa.

C'est un gain de temps et d'argent aussi bien pour le vendeur et l'acheteur.

Pourquoi payer plus cher ?»

Dans la capitale, le prix de l'immobilier parisien continue de défier les lois de la pesanteur.

En 2019, il poursuit ainsi son ascension et tourne autour de 10500€ du m², la commission étant proportionnelle, l'arrivée des Agences de Papa permet de baisser le prix de présentation des biens et de fluidifier les transactions.

Le marché immobilier est en pleine mutation, Les Agences de Papa propose l'offre la moins chère et la plus complète de France. Les réseaux sociaux ont permis à cette start up innovante d'étendre son développement jusqu'à la capitale.

Le lancement de l'application « une agence dans votre poche » est prévu en 2020 et sera disponible sur l'ensemble du marché français.

Propos recueillis par A.D.

