LES AGENCES DE PAPA : Large succès suite à l'ouverture du capital.

Une semaine après l'annonce d'ouverture de 15% du capital, Les Agences de Papa annonce la clôture des offres.

Frédéric Ibanez Directeur Général des Agences de Papa :

« L'ouverture du capital était réservée aux investisseurs institutionnels.

Les plus réactifs étaient déjà dans les starting block, ils ont juste confirmé leur intérêt. A nous de choisir, c'est une grande chance de prononcer ces mots surtout quand on connaît les difficultés rencontrées par les start up pour lever des fonds.

La bonne surprise, ce sont les demandes provenant des particuliers: notre boite mail s'est transformée en véritable plateforme de Crowdfunding! La plupart d'entre eux avaient déjà visionné nos vidéos, ce qui récompense le travail accompli par nos équipes sur les réseaux sociaux. A tous un grand MERCI!

Notre concept est simple et unique : 2000€ de commission fixe pour le client et 90% de gain de temps pour l'agent de Papa. La site initial était volontairement obsolète pour tester le marché sans dévoiler notre projet, la V2 sera en ligne dans quelques jours.

Les propositions récoltées nous assurent des ressources à la hauteur de nos ambitions et nous permettent de choisir les partenaires compatibles afin d'atteindre nos objectifs: une offre complète, lisible et scalable.»

Suite à cette levée de fonds éclair, les agences de Papa sont bien parties pour bouleverser les tarifs et les pratiques proposées jusque là dans l'immobilier.

Lors de la présentation du concept Arnaud Albin, co-fondateur, a brisé la glace sur un sujet tenu jusque là confidentiel concernant l'équipe de développement interne en dévoilant le nom du directeur technique, le discret Florian Zunino, issu de la génération montante du digital assisté par un Alain Dauchy, pointure en stratégie de développement.

Une communauté s'est formée autour de cette étonnante start-up. Tout a démarré sur les réseaux sociaux, les vidéos sont devenues virales et totalisent bientôt plus de 500.000 vues, un record pour une agence immobilière.

Arnaud Albin "Papa" :

« Aujourd'hui les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de dire haut ce que tout le monde pense tout bas et relayer l'information sans filtre en direct...

En cassant les prix et les codes du marché, nous sommes forcément confrontés au lobby de l'immobilier très influent auprès des médias, cependant notre message a fini par traverser ce gros nuage, ce qui n'était qu'une question de temps.

Le client ne veut plus payer une année de salaire et parfois bien plus pour une commission. Le Low Cost n'est pas juste une mode qui va faire pschitt, il suffisait d'y associer une application métier efficace pour que ça fonctionne en conservant une excellente qualité de services !»

Les agences de papa ont annoncé un mois d'octobre animé sur les réseaux sociaux avec une nouvelle vidéo très attendue, ils peuvent compter sur leur réseau d'influenceurs et les chroniqueurs qui se sont emparés du sujet pour exploser le nombre de vues.

Pas de fuite sur le tournage, seulement des rumeurs sur la venue d'un personnage réputé pour être haut en couleurs...

Propos recueillis par G.Z.

Contact :

info@lesagencesdepapa.fr

lesagencesdepapa.fr



Prochains événements :

Octobre 2019 :

- Mise en ligne de la version 2 du site web.

- Lancement de la campagne Papa street.

- Officialisation des partenariats de commercialisation nationale.



Novembre / Décembre 2019 :

- Présentation officielle de l'application.

- Lancement du recrutement national.

- Mise en ligne de la version 3 du site web.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60439-communique-presse-_-2-octobre-2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews