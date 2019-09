LES AGENCES DE PAPA Ouvre officiellement 15% de son capital

LES AGENCES DE PAPA la première entreprise de France à uberiser les transactions immobilières lancent officiellement le dernière phase de développement de son application « une agence dans votre poche dés 2020 » .



Suite au testing réalisé dans les Alpes-Maritimes et le Var, l'offre low cost accompagnée d'une gestion 100% digitale à permis de valider le modèle économique des Agences de Papa avec une demande (nombre de mandats) dix fois supérieure à la moyenne des agences physiques traditionnelles.



Nicolas Fratini directeur du développement des Agences de Papa :



« Les résultats sur le terrain confirment nos prévisions avec un tarif de 2000€ fixe c'est évident notre offre est la mieux placée sur le marché français mais la clé de voute c'est notre application qui permet un gain de temps de 90% sur le travail quotidien de l'agent immobilier, avec notamment le temps imparti à la pige (la recherche clients).



Les visites et la vente représentent 100% de l'activité grâce à notre technologie, le rendement est plus productif et l'agent immobilier se concentre sur les relations humaines, tout le reste de son travail est géré par notre application avec simplicité et fluidité.

Sans aucun complexe je peux vous annoncer : c'est une véritable révolution dans l'immobilier.»



Une première mondiale Made in France, ce tour de force a permis aux Agences de Papa, cette start-up hors du temps et des codes de boucler son tour de table avec l'appui d'un partenaire bancaire de premier plan pour désormais ouvrir une part minime de son capital.



-Toutes les modalités d'accession au capital sont disponibles sur simple demande et seront accompagnées d'un protocole de confidentialité.



Par mail : info@lesagencesdepapa.fr





Prochains événements :



Octobre 2019 :



-Mise en ligne de la version 2 du site web.

-Lancement de la campagne Papa street.

-Officialisation des partenariats de commercialisation nationale.





Novembre / Décembre 2019 :



-Présentation officielle de l'application.

-Lancement du recrutement national.

-Mise en ligne de la version 3 du site web.

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60271-les-agences-de-papa-ouverture-capital.pdf

