LES CONTRATS À TERME SUR LE BRENT AUGMENTENT DE PLUS DE 2 DOLLARS POUR ATTEINDRE 78,47 DOLLARS LE BARIL APRÈS QUE L'ÉTAT SAOUDIEN S'EST ENGAGÉ À RÉDUIRE SA PRODUCTION DE PÉTROLE DE 1 MILLION DE BPJ SUPPLÉMENTAIRES.
LES CONTRATS À TERME SUR LE BRENT AUGMENTENT DE PLUS DE 2 DOLLARS POUR ATTEINDRE 78,47 DOLLARS LE BARIL APRÈS QUE L'ÉTAT SAOUDIEN S'EST ENGAGÉ À RÉDUIRE SA PRODUCTION DE PÉTROLE DE 1 MILLION DE BPJ SUPPLÉMENTAIRES.
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
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|+2.14%
|+0.48%
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|73.43 USD
|+2.11%
|+0.29%
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|661.28 PTS
|+2.06%
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|2182.70 PTS
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