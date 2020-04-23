LES DIRIGEANTS EUROPÉENS S'ENTENDENT SUR LA NÉCESSITÉ D'UN PLAN DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE FACE AU CORONAVIRUS, CHARGENT LA COMMISSION D'ÉVALUER LES BESOINS, DE PROPOSER UN NOUVEAU BUDGET ET LES MOYENS DE FINANCER LA RELANCE-SOURCES DIPLOMATIQUES
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23/04/2020 | 19:03
LES DIRIGEANTS EUROPÉENS S'ENTENDENT SUR LA NÉCESSITÉ D'UN PLAN DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE FACE AU CORONAVIRUS, CHARGENT LA COMMISSION D'ÉVALUER LES BESOINS, DE PROPOSER UN NOUVEAU BUDGET ET LES MOYENS DE FINANCER LA RELANCE-SOURCES DIPLOMATIQUES