LES ETATS-UNIS CHERCHERONT A DISCUTER DE LA MANIERE DONT L'EVALUATION DES INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER PEUT COMPLETER LES CONTROLES A L'EXPORTATION POUR EMPECHER LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES SENSIBLES VERS LA CHINE AU G7 - FONCTIONNAIRE AMERICAIN
LES ETATS-UNIS CHERCHERONT A DISCUTER DE LA MANIERE DONT L'EVALUATION DES INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER PEUT COMPLETER LES CONTROLES A L'EXPORTATION POUR EMPECHER LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES SENSIBLES VERS LA CHINE AU G7 - FONCTIONNAIRE AMERICAIN
Ingredion Incorporated : pionnier des ingrédients de l'alimentation transformée