LES ETATS-UNIS JUGENT L'IRAN RESPONSABLE DE L'ATTAQUE DE DEUX PÉTROLIERS DANS LE GOLFE D'OMAN JEUDI, DÉCLARE LE SECRÉTAIRE D'ETAT MIKE POMPEO, POUR QUI TÉHÉRAN CHERCHE A PERTURBER L'ÉCOULEMENT DES EXPORTATIONS PÉTROLIÈRES VIA LE DÉTROIT D'ORMUZ
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13/06/2019 | 20:20
LES ETATS-UNIS JUGENT L'IRAN RESPONSABLE DE L'ATTAQUE DE DEUX PÉTROLIERS DANS LE GOLFE D'OMAN JEUDI, DÉCLARE LE SECRÉTAIRE D'ETAT MIKE POMPEO, POUR QUI TÉHÉRAN CHERCHE A PERTURBER L'ÉCOULEMENT DES EXPORTATIONS PÉTROLIÈRES VIA LE DÉTROIT D'ORMUZ