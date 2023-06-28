Les\u0020Rendements\u0020Du\u0020Tr\u00E9sor\u0020Am\u00E9ricain\u0020Chutent\u0020Apr\u00E8s\u0020La\u0020Vente\u0020Aux\u0020Ench\u00E8res\u0020\u003B\u0020Le\u0020Rendement\u0020\u00E0\u002010\u0020Ans...LES\u0020RENDEMENTS\u0020DU\u0020TR\u00C9SOR\u0020AM\u00C9RICAIN\u0020CHUTENT\u0020APR\u00C8S\u0020LA\u0020VENTE\u0020AUX\u0020ENCH\u00C8RES\u0020\u003B\u0020LE\u0020RENDEMENT\u0020\u00C0\u002010\u0020ANS\u0020PERD\u00204,70\u0020POINTS\u0020DE\u0020BASE\u0020\u00C0\u00203,721\u0025.\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...