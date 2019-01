Le leader mondial du jean renoue avec la croissance depuis 2015 et veut enfoncer le clou ces prochaines années.

Retour sur la saga LEVI STRAUSS, qui fêtera ses 150 printemps dans 4 ans ! C’est effectivement en 1853 que Monsieur Levi STRAUSS, immigré d’Allemagne quelques années auparavant, part de New-York pour San Francisco et y ouvre une succursale d’un magasin de son frère.

Le siège de Levi Strauss & Co. restera à San Francisco jusqu’en 1906. C’est auprès des chercheurs d’or et plus généralement des cowboys que le jean rencontre un énorme succès qui se répandra partout dans le monde pour devenir un vêtement de mode intemporel.

En 1886, Levi’s appose la fameuse étiquette de cuir portant le logo des deux chevaux au dos du pantalon. En 1890 est créé le 501, modèle haut de gamme. La société rentrera en Bourse début des années 70 mais sans grand succès et la famille rachètera la totalité des actions pour en ressortir en 1984.

Après une restructuration au milieu des années 2010, la croissance annuelle du chiffre d’affaires avoisine les 10% et dépasse aujourd’hui les 5 milliards de dollars. C’est ce chiffre qui devrait être retenu comme valorisation de la société pour l’entrée en Bourse.

Rappelons qu’une entrée en Bourse permet de lever de l’argent pour assurer le développement d’une société. LEVI’S mettrait en vente environ 15% de son capital, espérant près de 800 millions d’argent frais. Ce sont les deux stars des banques d’affaires américaines GOLDMAN SACHS et JPMORGAN CHASE qui s’occuperaient du dossier d’IPO, acronyme anglais d’Initial Public Offering (pour Introduction en Bourse).